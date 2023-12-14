ФИФА назвала претендентов на лучший гол года: видео шедевров из разных уголков мира

Среди 11 претендентов на Премию Пушкаша в голосовании осталось только трое. ФИФА выделила мячи из АПЛ, Португалии и Бразилии.

В Лондоне 15 января 2024 состоится церемония награждения FIFA The Best. Главный футбольный орган будет определять лучших представителей футбола за 2023 год.

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Среди номинаций будет и Премия Пушкаша, которую вручают за лучший гол года. На нее было объявлено 11 претендентов, но ФИФА отобрала из них топ-тройку.

За Премию Пушкаша сразятся голы Хулио Энсисо (Брайтон), Гильерме Мадруги (Ботафого) и Нуну Сантуша (Спортинг). Первый забил свой матч в рамках АПЛ в ворота Манчестер Сити выстрелом с дальней дистанции.

Видео гола Энсисо:

Гильерме отметился шикарным ударом из-за себя в бразильские Серии В в матче с Новоризонтино. В свою очередь португалец забил топ-гол "рабоной" в матче местного чемпионата против Боавишты.

Видео гола Мадруги:

Видео гола Сантуша:

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Напомним, что награда разыгрывается с 2009 года. В прошлом победителем стал польский игрок с ограниченными возможностями Марцин Олексы, который в местном чемпионате поразил голом из-за себя, находясь на костылях.