У Лондоні 15 січня 2024 року відбудеться церемонія нагородження FIFA The Best. Головний футбольний орган визначатиме найкращих представників футболу за 2023 рік.

До теми ФІФА оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця 2023 року

Серед номінацій буде і Премія Пушкаша, яку вручають за найкращий гол року. На неї було оголошено 11 претендентів, але ФІФА відібрала з них топ-трійку.

За Премію Пушкаша змагатимуться голи Хуліо Енсісо (Брайтон), Гільєрме Мадруги (Ботафого) та Нуну Сантуша (Спортінг). Перший забив свій матч в рамках АПЛ у ворота Манчестер Сіті пострілом з дальньою відстані.

Відео голу Енсісо:

Гільєрме відзначився шикарним ударом через себе у бразильські Серії В в матчі з Новорізонтіно. У свою чергу португалець забив топ-гол "рабоною" в матчі місцевого чемпіонату проти Боавішти.

Відео голу Мадруги:

Відео голу Сантуша:

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Нагадаємо, що нагорода розігрується з 2009 року. Минулого переможцем став польський гравець з обмеженими можливостями Марцін Олекси, який у місцевому чемпіонаті вразив голом через себе, перебуваючи на милицях.