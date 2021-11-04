ФИФА противоречит своим планам: организация подписалась под "климатическим" договором

Мировая организация по футболу выступила в поддержку климатических изменений в спорте, согласившись внедрять инициативы системы "net zero". Они связаны с максимизацией экономии выбросов в окружающую среду.

Что предусматривают инициативы системы "net zero"

Соответствующие намерения, связанные с уменьшением выбросов в окружающую среду, предусматривают достижение "нулевого" уровня к 2040 году и уменьшение выбросов парниковых газов на 50% к 2030-му.

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Декларацию об уменьшении выбросов подписали также Международный олимпийский комитет, английская Премьер-лига, организация Formula E.

Для того, чтобы достичь "нулевого" уровня выбросов, организации необходимо внедрять программу мероприятий, которая буду направленная на достижение максимизации экономии выбросов, уменьшая уровень загрязнения окружающей среды. Однако планы ФИФА по реформе чемпионата мира противоречат этому.

Планы реформировать чемпионат мира

С 2026 года, на чемпионатах мира будут играть 48 сборных. Понятно, что в странах, которые будут вести турнир, увеличатся выбросы в окружающую среду.

Также весной в ФИФА выдвинули желание о проведении чемпионата мира каждые два года. Если соответствующее решение примут, то это тоже повлияет на увеличение выбросов в окружающую среду.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, климатическая стратегия организации направлена именно на то, чтобы уменьшить негативное влияние на климат.

Изменение климата влияет на жизнь обществ в целом. Футбол не застрахован от существенных изменений, происходящих в мире. Наша климатическая стратегия предусматривает план защиты нашей планеты за счет уменьшения выбросов и борьбы с изменениями климата,

– заявил глава ФИФА.