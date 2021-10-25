Четкая позиция УПЛ

Украинская Премьер-лига приняла участие в проведении генеральной ассамблеи Ассоциации европейских лиг.

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На встрече было обсуждено предложение ФИФА о проведении чемпионата мира каждые 2 года. УПЛ заявила о "невозможности введения предложенных изменений".

На ассамблее согласовали, что:

нарушение календарного баланса между внутренними клубными соревнованиями и международными клубными и национальными соревнованиями не является возможным;

чемпионат мира по футболу и другие континентальные турниры должны проходить согласно текущей, запланированной частоте проведения;

международные паузы на матчи национальных сборных должны претерпеть как можно меньшие изменения;

если какие-то изменения и должны произойти, то только с четким учетом интересов всех лиг (системы проведения осень – весна и весна – осень);

периоды отдыха для игроков должны согласовываться на внутреннем национальном уровне.

Что известно о предложении ФИФА

В сентябре 2021 года глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер озвучил идею проводить чемпионат мира каждые 2 года.

ФИФА хочет проводить Мундиаль чаще, чем раз в четыре года, чтобы якобы популяризировать футбол. Нововведения могут вступить в силу после Чемпионата мира 2026 года.

Идею ФИФА раскритиковали чиновники и футбольные функционеры. ФИФА также не нашла поддержки в УЕФА. Причина в том, что проведение чемпионата мира каждые 2 года увеличит нагрузку на футболистов.

В знак протеста 12 неназванных футбольных ассоциаций в Европе могут покинуть ФИФА после проведения ЧМ-2026.