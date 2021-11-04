Що передбачають ініціативи системи "net zero"

Відповідні наміри, пов'язані зі зменшенням викидів у навколишнє середовище та передбачають досягнення "нульового" рівня до 2040 року та зменшення викидів парникових газів на 50% до 2030-го.

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Декларацію про зменшення викидів підписали також Міжнародний олімпійський комітет, англійська Прем'єр-ліга, організація Formula E.

Для того аби досягнути "нульового" рівня викидів організації необхідно впроваджувати програму заходів, яка буду спрямована на досягнення максимізації економії викидів, зменшуючи рівень забруднення навколишнього середовища. Однак плани ФІФА щодо реформи чемпіонату світу суперечать цьому.

Плани реформувати чемпіонат світу

З 2026 року, на чемпіонатах світу гратимуть 48 збірних. Зрозуміло, що у країнах, які поводитимуть турнір збільшаться викиди у навколишнє середовище.

Також на весні у ФІФА висунули бажання щодо проведення чемпіонату світу кожні два роки. Якщо відповідне рішення ухвалять, то це теж вплине на збільшення викидів у навколишнє середовище.

За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, кліматична стратегія організації спрямована саме на те, щоб зменшити негативний вплив на клімат.

Зміна клімату впливає на життя суспільств у цілому. Футбол не застрахований від суттєвих змін, що відбуваються у світі. Наша кліматична стратегія передбачає план захисту нашої планети за рахунок зменшення викидів та боротьби зі змінами клімату,

– заявив очільник ФІФА.