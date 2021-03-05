В Тернополе присвоили новое название городскому стадиону. В пятницу, 5 марта, горсовет решил, что "Тернопольский городской стадион" отныне будет носить имя Романа Шухевича.

Решение поддержали все депутаты

Депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра Сергея Надала о присвоении стадиону нового названия.

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Решение было принято в годовщину смерти Романа Шухевича, украинского политического деятеля, военного и лидера УПА.

В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично то, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича,

– говорится в сообщении.

Мэр Тернополя Сергей Надал добавил, что Шухевич был не только отличным командиром, но и "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

Что известно о стадионе в Тернополе