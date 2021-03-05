В Тернополе назвали стадион в честь Шухевича
В Тернополе присвоили новое название городскому стадиону. В пятницу, 5 марта, горсовет решил, что "Тернопольский городской стадион" отныне будет носить имя Романа Шухевича.
Источник:Тернопільська міська рада
Решение поддержали все депутаты
Депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра Сергея Надала о присвоении стадиону нового названия.
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Решение было принято в годовщину смерти Романа Шухевича, украинского политического деятеля, военного и лидера УПА.
В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично то, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича,
– говорится в сообщении.
Мэр Тернополя Сергей Надал добавил, что Шухевич был не только отличным командиром, но и "хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".
Что известно о стадионе в Тернополе
- Городской стадион Тернополя реконструировали в 2012 году. Сейчас он рассчитан на 15 тысяч зрителей.
- В 2020 году стадион должен был принять финал Кубка Украины, но из-за карантина игру перенесли в Харьков. Стадион примет финал Кубка Украины в 2021 году.
- Домашние матчи на арене играет футбольный клуб Нива Тернополь.
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