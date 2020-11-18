ФІФА офіційно оголосила про перенесення клубного чемпіонату світу-2020 року, який повинен був пройти в грудні поточного року, на січень 2021 року.

Рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу і її "триваючого впливу на футбол". Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

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Клубний чемпіонат світу з футболу ФІФА в Катарі, який спочатку був запланований на грудень 2020 року, піддався руйнівному впливу пандемії на континентальні клубні чемпіонати.

"Введення суворих протоколів повернення до гри сприяло успішному відновленню континентальних клубних чемпіонатів, останній з яких тепер планується завершити до кінця січня 2021 року. В результаті Клубний чемпіонат світу з футболу 2020 року відтепер буде проходити з 1 по 11 лютого 2021 року в Катарі", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про клубний чемпіонат світу