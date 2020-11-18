ФІФА офіційно оголосила про перенесення клубного чемпіонату світу
ФІФА офіційно оголосила про перенесення клубного чемпіонату світу-2020 року, який повинен був пройти в грудні поточного року, на січень 2021 року.
Рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу і її "триваючого впливу на футбол". Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.
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Клубний чемпіонат світу з футболу ФІФА в Катарі, який спочатку був запланований на грудень 2020 року, піддався руйнівному впливу пандемії на континентальні клубні чемпіонати.
"Введення суворих протоколів повернення до гри сприяло успішному відновленню континентальних клубних чемпіонатів, останній з яких тепер планується завершити до кінця січня 2021 року. В результаті Клубний чемпіонат світу з футболу 2020 року відтепер буде проходити з 1 по 11 лютого 2021 року в Катарі", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про клубний чемпіонат світу
- На даний момент відомі тільки два учасники турніру з семи. Це переможець Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська "Баварія" і чемпіон приймаючої країни - катарський "Аль-Духаїль".
- Через перенесення турніру "Баварія" не зможе повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.
- Минулого року переможцем КЧС став "Ліверпуль".
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