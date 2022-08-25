З моменту публікації попереднього рейтингу змін майже ніяких не відбулося. Україна залишилася на 27-у місці, як і до цього, зберігши свої 1542,79 бала. Серед європейських збірних наша команда посідає 16-е місце.
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Загалом у топ-50 відбулася лише одна зміна – Катар піднявся на 48 місце, потіснивши на одну позицію збірну Греції. Решта команд залишилися там, де і були до цього.
Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 25 серпня 2022
- Бразилія — 1837,56.
- Бельгія — 1821,92.
- Аргентина — 1770,65.
- Франція — 1764,85.
- Англія — 1737,46.
- Іспанія — 1716,93.
- Італія — 1713,86.
- Нідерланди — 1679,41.
- Португалія — 1678,65.
- Данія — 1665,47.
Щодо суперників збірної України в Лізі націй, то Шотландія посідає 45-е місце, Ірландія — 47-е, а Вірменія і далі перебуває на 92-ій позиції.