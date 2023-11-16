Военная авантюра Путина против Украины дорого обойдется России. Все сознательные граждане страны-террористки пытаются сбежать из нее как можно дальше, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Неважно где, но только не в России

Оборвать все связи с Россией решил легенда московского ЦСКА Василий Березуцкий. Бывший капитан сборной РФ переехал в Испанию, где находится уже 8 месяцев. Возвращаться назад в лепрозорий он не собирается.

Я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец-то одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны,

– рассказал Березуцкий.

Бронзовый призер ЧЕ-2008 выбрал для своей семьи курортный город Марбелью. По его словам, там живет много беженцев из страны скреп.

Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала уехал, потом в Марбелью. Почему не осталось в Барселоне? У Марбельи лучше. И из-за погоды, по крайней мере, зимой, еду, плюс еще из-за атмосферы. Довольно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании,

– сообщил Березуцкий.

Отметим, что Василий Березуцкий в первый день полномасштабного вторжения осудил действия России, опубликовав пост в Инстаграмме со словами "Нет войне".

В РФ не понравились заявления Березуцкого, призвавшего российских футболистов бежать из страны и искать счастья в зарубежных чемпионатах.

Надо говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то достичь, то сейчас нужно 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать где-нибудь, должны выступать. И неважно, за какую страну, безразлично, под каким флагом,

– сказал Березуцкий.

Кто такой Василий Березуцкий