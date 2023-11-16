Военная авантюра Путина против Украины дорого обойдется России. Все сознательные граждане страны-террористки пытаются сбежать из нее как можно дальше, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Неважно где, но только не в России
Оборвать все связи с Россией решил легенда московского ЦСКА Василий Березуцкий. Бывший капитан сборной РФ переехал в Испанию, где находится уже 8 месяцев. Возвращаться назад в лепрозорий он не собирается.
Я мечтаю о том, чтобы во всем мире был мир. Было спокойно, безопасно, чтобы человечество наконец-то одумалось и поняло, что некоторые вещи не нужны,
– рассказал Березуцкий.
Бронзовый призер ЧЕ-2008 выбрал для своей семьи курортный город Марбелью. По его словам, там живет много беженцев из страны скреп.
Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала уехал, потом в Марбелью. Почему не осталось в Барселоне? У Марбельи лучше. И из-за погоды, по крайней мере, зимой, еду, плюс еще из-за атмосферы. Довольно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании,
– сообщил Березуцкий.
Отметим, что Василий Березуцкий в первый день полномасштабного вторжения осудил действия России, опубликовав пост в Инстаграмме со словами "Нет войне".
В РФ не понравились заявления Березуцкого, призвавшего российских футболистов бежать из страны и искать счастья в зарубежных чемпионатах.
Надо говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то достичь, то сейчас нужно 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать где-нибудь, должны выступать. И неважно, за какую страну, безразлично, под каким флагом,
– сказал Березуцкий.
Кто такой Василий Березуцкий
- Василий Березуцкий практически всю карьеру провел в столичном ЦСКА.
- Он шесть раз становился чемпионом России и семь раз выигрывал Кубок. В сезоне 2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.
- В составе сборной России сыграл 101 матч и был бронзовым призером ЧЕ-2008.
- После завершения игровой карьеры работал помощником главного тренера ЦСКА. В июне 2022 года покинул эту команду.