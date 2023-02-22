Во всех бедах виновата Барселона: ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030
Источник:AS
Прошлые действия каталонского коллектива могут сильно повлиять на будущее не только испанского, но и украинского футбола. "Сине-желтым" грозит утрата исторического мундиаля.
Барселона попала в громкий скандал, поскольку "сине-гранатовые" обвиняют в подкупе судей. Испанское правительство опасается, что их совместная заявка с Португалией и Украиной на проведение ЧМ-2030 будет отклонена.
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Скандал, разгоревшийся вокруг каталонского коллектива, назвали Барсагейт. Премьер-министр Испании Педро Санчес уже приказал провести полномасштабное расследование деяний Барселоны. Прокуратура активно над этим работает и изучает доказательства, собранные налоговой службой Испании.
Позиция правительства Испании стала известна после визита президента УЕФА Александера Чеферина к своему коллеге из испанской федерации футбола Луису Рубиалесу. Оба футбольных чиновника согласны с тем, что ситуация вокруг Барселоны – это серьезный вопрос, который может касаться интересов Испании в заявке на проведение ЧМ-2030.
Что натворил каталонский коллектив?
Барселону обвиняют в выплачивании денег бывшему вице-президенту Технического комитета судей футбольной федерации Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейри.
Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 годы заплатил почти 1,5 млн евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейри.
Как сообщается, "сине-гранатовые" якобы выплатили 532 тысяч евро в 2016 году, 541 тысяч евро в 2017 году и 318 тысяч евро в 2018 году. В последний раз оплата была произведена в июне 2018 гола, что совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры.
С 2003 года Негрейра получил от Барселоны 4,7 млн. евро. А в период с 2016 по 2018 год поступающие от каталонского клуба платежи составили 95% оборота компании DASNIL 95.
Прокуратура Испании начала расследование по делу Барселоны. Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания