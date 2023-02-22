Барселона потрапила у гучний скандал, оскільки "синьо-гранатових" звинувачують у підкупі суддів. Іспанський уряд побоюється, що їхню спільну заявку з Португалією та Україною на проведення ЧС-2030 буде відхилено.

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Скандал, який розпалився навколо каталонського колектива, назвали Барсагейт. Прем'єр-мініст Іспанії Педро Санчес уже наказав провести повномасштабне розслідування щодо діянь Барселони. Прокуратура активно над цим працює та вивчає докази, які зібрала податкова служба Іспанії.

Позиція уряду Іспанії стала відомою після візиту президента УЄФА Александера Чеферіна до свого колеги з іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса. Обидва футбольні чиновники згодні з тим, що ситуація навколо Барселони – це серйозне питання, яке може стосуватися інтересів Іспанії в заявці на проведення ЧС-2030.

Що накоїв каталонський колектив?