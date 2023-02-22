Барселона потрапила у гучний скандал, оскільки "синьо-гранатових" звинувачують у підкупі суддів. Іспанський уряд побоюється, що їхню спільну заявку з Португалією та Україною на проведення ЧС-2030 буде відхилено.
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Скандал, який розпалився навколо каталонського колектива, назвали Барсагейт. Прем'єр-мініст Іспанії Педро Санчес уже наказав провести повномасштабне розслідування щодо діянь Барселони. Прокуратура активно над цим працює та вивчає докази, які зібрала податкова служба Іспанії.
Позиція уряду Іспанії стала відомою після візиту президента УЄФА Александера Чеферіна до свого колеги з іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса. Обидва футбольні чиновники згодні з тим, що ситуація навколо Барселони – це серйозне питання, яке може стосуватися інтересів Іспанії в заявці на проведення ЧС-2030.
Що накоїв каталонський колектив?
Барселону звинувачують у виплачуванні грошей колишньому віце-президенту Технічного комітету суддів футбольної федерації Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
Каталонський клуб у період з 2016 по 2018 роки заплатив майже 1,5 млн євро компанії DASNIL 95, яка належить Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
Як повідомляється, "синьо-гранатові" нібито виплатили 532 тисячі євро у 2016 році, 541 тисяч євро у 2017 році та 318 тисяч євро у 2018 році. В останній раз оплату було здійснено в червні 2018 голу, що збіглося з приходом нового складу комітету та відходом Енрікеса Негрейри.
З 2003 року Негрейра отримав від Барселони 4,7 млн євро. А в період з 2016 по 2018 рік платежі, які надходили від каталонського клубу, склали 95% обороту компанії DASNIL 95.
Прокуратура Іспанії розпочала розслідування у справі Барселони. Енрікес Негрейра та його син уже дали свідчення