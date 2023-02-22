Барселона попала в громкий скандал, поскольку "сине-гранатовые" обвиняют в подкупе судей. Испанское правительство опасается, что их совместная заявка с Португалией и Украиной на проведение ЧМ-2030 будет отклонена.

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Скандал, разгоревшийся вокруг каталонского коллектива, назвали Барсагейт. Премьер-министр Испании Педро Санчес уже приказал провести полномасштабное расследование деяний Барселоны. Прокуратура активно над этим работает и изучает доказательства, собранные налоговой службой Испании.

Позиция правительства Испании стала известна после визита президента УЕФА Александера Чеферина к своему коллеге из испанской федерации футбола Луису Рубиалесу. Оба футбольных чиновника согласны с тем, что ситуация вокруг Барселоны – это серьезный вопрос, который может касаться интересов Испании в заявке на проведение ЧМ-2030.

Что натворил каталонский коллектив?