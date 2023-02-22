Болельщик туринского клуба решил совершить свои естественные дела прямо на трибунах. Фанат Ювентуса помочился на двух стюардов, смотревших за порядком на гостевой трибуне Ювентуса.

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Позорный инцидент произошел на домашнем матче Специи.

Видео этого момента попали на камеры наблюдения, установленные на арене итальянского клуба. Против нарушителя уже приступили к расследованию.

Интересно, какое наказание ожидает болельщика за такой унизительный и некультурный поступок в сторону соперника. Не исключено, что мужчина был под хмельком.

Информация о таком инциденте появилась только после окончания матча, в котором победу со счетом 0:2 одержал Ювентус. Голы в поединке за туринцев забивали Мойзе Кин и Анхель Ди Мария.

Украинец Виктор Коваленко так и не появился на футбольном поле и просидел весь матч на скамейке запасных специй.

Ювентус получил важные три очка после снятия 15 баллов по финансовым махинациям. Туринский клуб уже с 32 пунктами занимает 7 место. В зону отборочных матчей Лиги конференций отставание в 9 баллов.

Специя с 19 очками идет вблизи зоны вылета – 17-я позиция среди 20 клубов Серии А.

К слову. Фанаты Ливерпуля тоже отличились перед матчем против Реала в ЛЧ. Болельщики устроили запустить фейерверки в ночь перед поединком, чтобы сорвать сон игроков "Королевского клуба", но это не помогло их команде. Реал совершил невероятный камбэк с 2:0 и закончил выездной поединок победой 2:5.