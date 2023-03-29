В этом году в Индонезии должен был пройти юниорский чемпионат мира по футболу U-20. Действующим чемпионом этого турнира является Украина, которая под руководством Александра Петракова победила на Мундиале в 2019 году.
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Новый чемпионат мира должен был пройти в 2021 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же организация молодежного Мундиаля снова под вопросом.
Спорт не вне политики
Жеребьевка ЧМ-2023 должна была пройти 31 марта на Бали. Впрочем, губернатор острова отказался принимать делегацию из Израиля. Также многие жители протестовали против самого участия "звезд Давида" на турнире.
Дело в том, что между Индонезией и Израилем нет дипломатических отношений, ведь мусульманская страна признает независимость Палестины. В этом конфликте ФИФА встала на сторону израильтян.
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Когда турнир и кто участники
Организация объявила, что ЧМ-2023 не состоится в Индонезии, а жеребьевка перенесена. Организация сообщает, что турнир будет проведен в сроки – с 20 мая по 11 июня этого года. Новая страна-хозяйка будет объявлена в ближайшее время.
На этот турнир сборная Украины не смогла отобраться, проиграв еще в квалификацию Евро в группе сербам только по дисциплинарному показателю. Это уже седьмой случай, когда действующий чемпион мира U-20 не проходит отбор на Мундиаль.
Кроме потери права на проведение сборная Индонезии не будет допущена к турниру. Вакантное место может занять новое хозяйство, если оно не получилось стандартным путем. Всего участие в турнире примут 24 сборные.
|КОРЗИНА 1
|КОРЗИНА 2
|КОРЗИНА 3
|КОРЗИНА 4
|страна-хозяйка
Уругвай
США
Франция
Сенегал
Италия
|Англия
Южная Корея
Новая Зеландия
Бразилия
Колумбия
Эквадор
|
Нигерия
|Гватемала
Доминиканская Республика
Гамбия
Израиль
Словакия
Тунис