Цього року в Індонезії мав пройти юніорський чемпіонат світу з футболу U-20. Чинним чемпіоном цього турніру є Україна, яка під керівництвом Олександра Петракова перемогла на Мундіалі у 2019-му.

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Новий чемпіонат світу мав пройти у 2021 році, але його скасували через пандемію коронавірусу. Тепер же організація молодіжного Мундіалю знову під питанням.

Спорт не поза політикою

Жеребкування ЧС-2023 мало пройти 31 березня на Балі. Втім губернатор острову відмовився приймати делегацію з Ізраїлю. Також багато мешканців протестували проти самої участі "зірок Давіда" на турнірі.

Справа у тому, що між Індонезією та Ізраїлем відсутні дипломатичні відносини, адже мусульманська країна визнає незалежність Палестини. У цьому конфлікті ФІФА встала на бік ізраїльтян.

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Коли турнір та хто учасники

Організація оголосила, що ЧС-2023 не відбудеться в Індонезії, а жеребкування перенесене. Організація повідомляє, що турнір буде проведений в строки – з 20 травня по 11 червня цього року. Нова країна-господарка буде оголошена найближчим часом.

На цей турнір збірна України не змогла відібратися, програвши ще у кваліфіка Євро в групі сербам лише за дисциплінарним показником. Це вже сьомий поспіль випадок, коли чинний чемпіон світу U-20 не проходить відбір на Мундіаль.

Окрім втрати права на проведення, збірна Індонезії не буде допущена до турніру. Вакантне місце може зайняти нова господарка, якщо вона не вийшла стандартним шляхом. Всього участь у турнірі візьмуть 24 збірні.