Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила бывшего вратаря киевского Динамо и сборной Украины Александра Шовковского с днем рождения.

Однако, ФИФА ошибочно поздравила легендарного украинца с 45-летием, несмотря на то, что в субботу, 2 января, ему исполнилось 46 лет.

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Пресс-служба организации опубликовала поздравление в твиттере, припомнив, что Шовковский – единственный вратарь, которому удалось оставить свои ворота "сухими" в серии пенальти на чемпионате мира.

"Александр Шовковский присоединился к Динамо в 9 лет и покинул свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным голкипером, который ни разу не пропустил в серии пенальти на чемпионатах мира. Поздравляем с 45-летием помощника тренера сборной Украины и недавнего запасного голкипера", – говорится в поздравлении ФИФА.

Что известно о карьере Александра Шовковского