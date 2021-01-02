ФИФА с конфузом поздравила Шовковского с днем рождения: фото
Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила бывшего вратаря киевского Динамо и сборной Украины Александра Шовковского с днем рождения.
Однако, ФИФА ошибочно поздравила легендарного украинца с 45-летием, несмотря на то, что в субботу, 2 января, ему исполнилось 46 лет.
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Пресс-служба организации опубликовала поздравление в твиттере, припомнив, что Шовковский – единственный вратарь, которому удалось оставить свои ворота "сухими" в серии пенальти на чемпионате мира.
"Александр Шовковский присоединился к Динамо в 9 лет и покинул свой единственный клуб легендой в возрасте 41 года. Он остается единственным голкипером, который ни разу не пропустил в серии пенальти на чемпионатах мира. Поздравляем с 45-летием помощника тренера сборной Украины и недавнего запасного голкипера", – говорится в поздравлении ФИФА.
Что известно о карьере Александра Шовковского
- Шовковский объявил о завершении карьеры в декабре 2016 года.
- Он является рекордсменом по количеству матчей за Динамо и обладателем 14 титулов чемпиона Украины, 11 Кубков страны и 6 суперкубков в составе киевской команды.
- За сборную Александр провел 92 поединка.
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