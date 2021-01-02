Міжнародна федерація футболу (ФІФА) привітала колишнього воротаря київського Динамо та збірної України Олександра Шовковського з днем народження.

Однак, ФІФА помилково привітала легендарного українця з 45-річчям, незважаючи на те, що в суботу, 2 січня, йому виповнилося 46 років.

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Пресслужба організації опублікувала привітання у твітері, пригадавши, що Шовковський – єдиний голкіпер, якому вдалося залишити свої ворота "сухими" в серії пенальті на чемпіонаті світу.

"Олександр Шовковський приєднався до Динамо в 9 років і залишив свій єдиний клуб легендою у віці 41 року. Він залишається єдиним голкіпером, який жодного разу не пропустив в серії пенальті на чемпіонатах світу. Вітаємо з 45-річчям помічника тренера збірної України і недавнього запасного голкіпера", – йдеться у привітанні ФІФА.

Що відомо про кар'єру Олександра Шовковського