Пандемия коронавируса нанесла мощный удар и по футбольной индустрии. И изменила источники доходов для ФИФА. В 2020 году Ассоциация больше получила дохода от компьютерных игр, чем от реального футбола.

Именно цифровые технологии едва ли не единственные, которые показали рост в 2020 году во время общей пандемии коронавируса. Это отметили и в ФИФА, когда представили свой финансовый отчет за 2020 год.

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В целом доходы ФИФА за 2020 год составили 266,5 миллиона долларов США. И 158,9 миллиона долларов из них были получены за предоставление лицензионных прав для видеоигр.

Это впервые в истории, когда ФИФА больше денег получила от виртуального футбола, чем от реального.

Однако здесь стоит отметить, что для ФИФА 2020 год был "обычным годом". Организация живет четырехлетним циклом между чемпионатами мира, следующий из которых состоится в 2022 году в Катаре. Поэтому именно этот год является ключевым для ФИФА.

В то же время отсутствие реального футбола и пандемия коронавируса привели к увеличению расходов. Всего они составили 1,04 миллиарда долларов. Из них 270,5 миллиона долларов были предоставлены именно на борьбу с коронавирусом.

В целом убытки ФИФА в 2020 году составили 778 миллионов долларов. Поэтому резервы ФИФА сократились с 2,59 миллиарда долларов до 1,88 миллиарда долларов.