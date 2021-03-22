Пандемія коронавірусу завдала потужний удар і по футбольній індустрії. І змінила джерела доходів для ФІФА. У 2020 році Асоціація більше отримала доходу від комп'ютерних ігор, аніж реального футболу.

Саме цифрові технології чи не єдині, які показали зростання у 2020 році під час загальної пандемії коронавірусу. Це відзначили і в ФІФА, коли представили свій фінансовий звіт за 2020 рік.

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Загалом доходи ФІФА за 2020 рік склали 266,5 мільйонів доларів США. І 158,9 мільйона доларів з них було отримано за надання ліцензійних прав для відеоігор.

Це вперше в історії, коли ФІФА більше грошей отримала від віртуального футболу, аніж реального.

Однак тут варто відзначити, що для ФІФА 2020 рік був "звичайним роком". Організація живе чотирирічним циклом між чемпіонатами світу, наступний з яких відбудеться у 2022 році в Катарі. Тож саме цей рік є ключовим для ФІФА.

Водночас відсутність реального футболу та пандемія коронавірусу призвела до збільшення витрат. Загалом вони склали 1,04 мільярда доларів. З них 270,5 мільйона доларів були надані саме на боротьбу з коронавірусом.

Загалом збитки ФІФА у 2020 році склали 778 мільйонів доларів. Відтак резерви ФІФА скоротилися з 2,59 мільярда доларів до 1,88 мільярда доларів.