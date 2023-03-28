Фехтовальщики массово призвали FIE пересмотреть решение о возвращении россиян и белорусов
Источник:Reuters
Международная федерация фехтования разнесла очередной спортивный скандал. FIE вернула в международные соревнования спортсменов из России и Беларуси.
Это первый тревожный звоночек после того, как Международный олимпийский комитет заговорил о возвращении россиян и белорусов в международные соревнования и даже Олимпийские игры. Реакция цивилизованного мира была мгновенной. Против этого решение FIE выступили не только фехтовальщики, но и спортсмены других видов спорта.
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Фехтовальщики против соперников из стран-агрессоров
Украинская стороны решила бойкотировать соревнование, в которых примут участие российские и белорусские фехтовальщики.
Теперь 318 фехтовальщиков (286 действующих и 32 закончивших карьеру) направили официальное письмо в МОК и FIE с просьбой пересмотреть свое решение о возвращении россиян и белорусов в международные соревнования. Перед этим фехтовальщики из многих стран мира записали специальное видео, в котором показали свое недовольство безумному решению Международной федерации фехтования о допуске спортсменов из стран-агрессоров.
В письме фехтовальщики подчеркнули, что FIE более важны интересы России, чем права и голоса Украины.
Полностью пренебрегая голосами спортсменов, вы позволили России и Белоруси вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК. И это еще раз показывает, что интересы России важнее голосов и прав спортсменов, особенно из Украины,
– говорится в официальном письме.
Другие инциденты с FIE
- Ранее Федерация фехтования Германии сообщила, что отказывается проводить Кубок мира из женской рапиры, которая должна была состояться 6 мая. Ведь туда будут допущены русские и белорусские фехтовальщики.
- Но на этом FIE не остановилась. На этапе Гран-при в Южной Корее представителей сборной США заставили снять с себя сине-желтые повязки в поддержку Украины.
- Также недавно украинским шпажисткам не позволили сделать фото с плакатом "Ангелы спорта", где было сказано, сколько Россия убила наших спортсменов. Скандальный инцидент произошел на Кубке мира в китайском Нанкине