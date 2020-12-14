Себастьян Феттель провел последнюю гонку в Формуле-1 за команду Ferrari. Со следующего сезона четырехкратный чемпион мира будет выступать за команду Aston Martin.

Последней гонкой за Ferrari для Феттеля стало гран-при Аду-Даби. А после гонки он обменялся шлемами со своим уже бывшим партнером Шарлем Леклером.

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Кроме того, Феттель написал пожелание для Леклера на нем.

"Шарль. Ты самый талантливый гонщик, с которым я пересекался за эти 15 лет в Формуле-1. Не растеряй это. Чем бы ты ни занимался – будь счастливым и улыбайся. Спасибо за все", – написал Феттель.

Варто додати, що сам Леклер гран-прі Абу-Дабі провів у шоломі, на якому було написано "Danke, Seb".

New helmet for the last race of the season.

Danke Seb ! Let’s make this last race a good one pic.twitter.com/kaiubOlmgn — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 11, 2020

Стоит отметить, что оба пилота Ferrari не слишком удачно выступили в этом сезоне. Леклеру лишь дважды удалось подняться на подиум, заняв второе место на гран-при Австрии и третье на гран-при Великобритании. Феттель лишь в Турции сумел финишировать на третьем месте. Еще восемь раз он финишировал вне очковой зоны, а дважды не сумел добраться до финиша.

Поэтому в зачете пилотов Леклер оказался на 8 месте (98 очков), а Феттель – лишь 13-й (33 очка).