Себастьян Феттель провів останню гонку в Формулі-1 за команду Ferrari. З наступного сезону чотириразовий чемпіон світу виступатиме за команду Aston Martin.

Останньою гонкою за Ferrari для Феттеля стало гран-прі Аду-Дабі. А після гонки він обмінявся шоломами зі своїм вже колишнім партнером Шарлем Леклером.

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Окрім того, Феттель написав побажання для Леклера на ньому.

"Шарлю. Ти найталановитіший гонщик, з яким я перетинався за ці 15 років у Формулі-1. Не розгуби це. Чим би ти не займався – будь щасливим та усміхайся. Спасибі за все", – написав Феттель.

Варто додати, що сам Леклер гран-прі Абу-Дабі провів у шоломі, на якому було написано "Danke, Seb".

New helmet for the last race of the season.

Danke Seb ! Let’s make this last race a good one pic.twitter.com/kaiubOlmgn — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 11, 2020

Варто відзначити, що обидва пілоти Ferrari не надто вдало виступили в цьому сезоні. Леклеру лише двічі вдалося піднятися на подіум, посівши друге місце на гран-прі Австрії та третє на гран-прі Великої Британії. Феттель лише в Туреччині зумів фінішувати на третьому місці. Ще вісім разів він фінішував поза очковою зоною, а двічі не зумів дістатися до фінішу.

Відтак в заліку пілотів Леклер опинився на 8 місці (98 очок), а Феттель – лише 13-й (33 очки).