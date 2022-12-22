Даже в России наблюдали за финалом чемпионата мира по футболу, но не обошлось без их очередного маразма. Депутат Государственной думы Светлана Журова выложила две фотографии по трансляции матча Аргентина – Франция, где желтым контуром обвела шорты Месси, попавшие в кадр на 114-й минуте поединка.

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Журова: Удивительная случайность в поддержку России

Олимпийская чемпионка в Турине-2006 разглядела на шортах символ "Z", которым россияне отмечают свою технику в полномасштабной войне против Украины. Журова заявила, что Лионель поддержал Россию в войне против Украины.

Однако это просто были вымазаны шортами после падения на траву. Однако россияне еще раз сами себе придумывают зашкварные версии.

Когда мне друг послал фото из финала ЧМ, я подумала, что это фейк, но оказалось, что нет! Я специально "отмотала" назад трансляцию и правда – буква Z на шортах Месси – 10-й номер. Это, конечно, случайность, но удивительная случайность в поддержку России,

– написала россиянка.



Россияне увидели Z на шортах Месси / Скриншот из телеграмм-канала Светланы Журовой

Впоследствии Журова попыталась оправдать себя и свой пост в телеграмме. Депутат страны-агрессора заверила, что ее слова о том, что Месси является российским агентом, не следует принимать серьезно, она лишь решила пошутить. Однако надеется, что победа ее страны в войне над Украиной будет очень скоро. Снимите, пожалуйста, кто-нибудь из Светланы розовые очки и покажите настоящие реалии боевых действий.

В В финале ЧМ-2022 победила Аргентина. Команда во главе с Лионелем Месси только по итогам серии пенальти смогла одолеть Францию (4:2). Ведь основное и дополнительное время истекло со счетом 3:3.

Лео в этом матче отличился дублем и забил один из четырех пенальти "бело-голубых" в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Напомним, что ранее Журова рассказывала, что российские спортсмены подпадут под частичную мобилизацию, которую Владимир Путин объявил еще 21 сентября