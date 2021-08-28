Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию гран-при Бельгии, Расселл сенсационно второй

В Бельгии состоялась квалификация 12 гран-при Формулы-1 сезона-2021. Победу в дождевой квалификации одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Первый сегмент

Старт квалификации задержался из-за плохой погоды в Бельгии. Легендарный автодром Спа-Франкоршам накрыл дождь. Все же пилоты смогли выехать из боксов, хотя трасса была очень мокрой.

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Первый сегмент традиционно отсеял обоих пилотов Haas. Несколько неожиданно за пределами топ-15 оказались Кими Райкконен, Юки Цунода и Антонио Джовинацци. Зато дальше прошли оба гонщика Williams.

20. Никита Мазепин (Haas)

19. Кими Райкконен (Alfa Romeo)

18. Мик Шумахер (Haas)

17. Юки Цунода (Alpha Tauri)

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Второй сегмент

Драматический второй сегмент квалификации закончился сенсационным вылетом обоих пилотов Ferrari Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Зато сенсационно в топ-10 прошел Джордж Расселл с Williams.

15. Лэнс Стролл (Aston Martin)

14. Фернандо Алонсо (Alpine)

13. Карлос Сайнс (Ferrari)

12. Николас Латифи (Williams)

11. Шарль Леклер (Ferrari)

Заметим, что по итогам гран-при Венгрии Стролл получил штраф +5 позиций на гран-при Бельгии. Таким образом, Лэнс будет стартовать последним.

Третий сегмент

Перед финалом квалификации погода сильно ухудшилась. Из-за дождя на трассе было слишком много воды, однако сегмент не останавливали. Едва ли не первым на трассу выехал Ландо Норрис с McLaren. На первом круге британец разбил свой болид – красные флаги.

В 17:45 по киевскому времени сессия была восстановлена. Промежуточный поул удерживал Расселл, но Ферстаппен благодаря последней попытке вырвал победу. Вместе с тем, для Расселла это лучший результат в карьере!

10. Ландо Норрис (McLaren)

9. Эстебан Окон (Alpine)

8. Валттери Боттас (Mercedes)

7. Серхио Перес (Red Bull)

6. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

5. Себастьян Феттель (Aston Martin)

4. Даниэль Риккардо (McLaren)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Джордж Расселл (Williams)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

Следует сказать, что Боттас, как и Стролл, по итогам гран-при Венгрии получил штраф 5 позиций. Поэтому Валттери стартует с 13 места.

Гонка Гран-при Бельгии состоится 29 августа. Начало в 16:00.