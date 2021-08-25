Подзигун будет комментировать Формулу-1
Максим Подзигун объявил, что будет комментировать гонки Формулы-1 на телеканале Setanta Sports Ukraine.
Заслуживает внимания Формула-1 объявила об отмене очередного гран-при
Первой гонкой, которую будет комментировать Подзигун, станет гран-при Бельгии. Квалификация гран-при состоится 28 августа, а гонка – 29-го.
Что известно о Максима Подзигуна
- Украинский комментатор, специализирующийся на автоспорте. С 2006 года комментировал Формулу-1 на телеканале "Мегаспорт".
- Впоследствии, когда Формула-1 "переехала" на канал К1, Подзигун продолжил комментировать Формулу-1 и там. С 2011 года Максим комментировал Формулу-1 на телеканале "Первый национальный".
- С 2012 по 2014 год Формулу-1 показывал канал "Мега", на котором работал Подзигун. В 2018 Формулу-1 в Украине показывал "Первый автомобильный" и Подзигун также принял приглашение.
- Впоследствии, когда Формула-1 исчезла с украинского телевидения, Максим комментировал "королеву автоспорта" в пабе Champion Hall.
- Подзигун – автор подкастов о Формуле-1.