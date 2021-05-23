Ферстаппен победил на гран-при Монако, Хэмилтон лишь седьмой

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на гран-при Монако. Благодаря этой победе он сумел подняться на первое место в зачете пилотов. А его команда – в лидеры Кубка конструкторов.
Накануне Ферстаппен показал лишь второе время во время квалификации. Поул-позишн получил пилот Ferrari Шарль Леклер. Но стартовать ему так и не удалось.
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Это впервые монегаск получил поул на домашнем гран-при. Но даже стартовать Леклеру не удалось. Еще во время квалификации он разбил свой автомобиль. Было опасение, что не все в порядке с коробкой передач. Но в Ferrari решили не менять ее (ведь тогда гонщик бы потерял пять позиций на старте и начинал бы гонку только шестым). Но после прогревочного круга на гонке Леклер все же отправился в боксы – техника была повреждена.Леклер продолжил свои неудачные выступления на домашнем гран-при в Формуле-1. С 2018 году ему ни разу не удалось финишировать здесь.
Поэтому первое место на стартовой решетке было пустым. На втором был Ферстаппен. Далее за ним разместились Валттери Боттас (Mercedes) и Карлос Сайнс (Ferrari), с третьей строчки – Ландо Норрис (McLaren) и Пьер Гасли (AlphaTauri). Льюис Хэмилтон стартовал лишь седьмым.
Сама гонка не отметилась обгонами. Так что едва ли не единственная возможность для пилотов опередить соперника был пит-стоп. Именно тогда Хэмилтон и потерял ведущую позицию, скатившись на седьмое место. Во второй раз он отправился в боксы уже в конце гонки, чтобы показать лучшее время круга. И это ему удалось – 1:12.909 – теперь новый рекорд гран-при Монако.
Еще одним гонщиком, сошедшим в этой гонке, стал Боттас. Когда он заехал в боксы, то механики не смогли снять колесо. Оказалось, одна из гаек прикипела, и справиться с ней не удалось.
Результаты гран-при Монако
- Ферстаппен, Red Bull
- Сайнс, Ferrari
- Норрис, McLaren
- Перес, Red Bull
- Феттель, Aston Martin
- Гасли, AlphaTauri
- Хэмилтон, Mercedes
- Стролл, Aston Martin
- Окон, Alpine
- Джовинацци, Alfa Romeo
- Райкконен, Alfa Romeo
- Риккардо, McLaren
- Алонсо, Alpine
- Расселл, Williams
- Латифи, Williams
- Цунода, AlphaTauri
- Мазепин, Haas
- Шумахер, Haas
Победа Ферстаппена позволила ему выйти на первое место в зачете пилотов. Он набрал 105 очков. И обошел Хэмилтона, у которого 101 балл. Для Ферстаппена это вторая победа в сезоне. И лишь 12 – в карьере в Формуле-1.
Вторым финишировал Сайнс. Это первый подиум для испанского гонщика Ferrari. Третьим финишную линию пересек Норрис. Набранные очки позволили ему подняться на третье место в зачете пилотов.
На первое место в Кубке конструкторов вышел Red Bull. Ведь Серхио Перес финишировал четвертым, и "красные быки" заработали 37 очков, на один балл обойдя Mercedes.