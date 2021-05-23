Ферстаппен победил на гран-при Монако, Хэмилтон лишь седьмой

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на гран-при Монако. Благодаря этой победе он сумел подняться на первое место в зачете пилотов. А его команда – в лидеры Кубка конструкторов.

Накануне Ферстаппен показал лишь второе время во время квалификации. Поул-позишн получил пилот Ferrari Шарль Леклер. Но стартовать ему так и не удалось.

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Это впервые монегаск получил поул на домашнем гран-при. Но даже стартовать Леклеру не удалось. Еще во время квалификации он разбил свой автомобиль. Было опасение, что не все в порядке с коробкой передач. Но в Ferrari решили не менять ее (ведь тогда гонщик бы потерял пять позиций на старте и начинал бы гонку только шестым). Но после прогревочного круга на гонке Леклер все же отправился в боксы – техника была повреждена.

Леклер продолжил свои неудачные выступления на домашнем гран-при в Формуле-1. С 2018 году ему ни разу не удалось финишировать здесь.

Поэтому первое место на стартовой решетке было пустым. На втором был Ферстаппен. Далее за ним разместились Валттери Боттас (Mercedes) и Карлос Сайнс (Ferrari), с третьей строчки – Ландо Норрис (McLaren) и Пьер Гасли (AlphaTauri). Льюис Хэмилтон стартовал лишь седьмым.

Сама гонка не отметилась обгонами. Так что едва ли не единственная возможность для пилотов опередить соперника был пит-стоп. Именно тогда Хэмилтон и потерял ведущую позицию, скатившись на седьмое место. Во второй раз он отправился в боксы уже в конце гонки, чтобы показать лучшее время круга. И это ему удалось – 1:12.909 – теперь новый рекорд гран-при Монако.

Еще одним гонщиком, сошедшим в этой гонке, стал Боттас. Когда он заехал в боксы, то механики не смогли снять колесо. Оказалось, одна из гаек прикипела, и справиться с ней не удалось.

Результаты гран-при Монако

Ферстаппен, Red Bull Сайнс, Ferrari Норрис, McLaren Перес, Red Bull Феттель, Aston Martin Гасли, AlphaTauri Хэмилтон, Mercedes Стролл, Aston Martin Окон, Alpine Джовинацци, Alfa Romeo Райкконен, Alfa Romeo Риккардо, McLaren Алонсо, Alpine Расселл, Williams Латифи, Williams Цунода, AlphaTauri Мазепин, Haas Шумахер, Haas

Победа Ферстаппена позволила ему выйти на первое место в зачете пилотов. Он набрал 105 очков. И обошел Хэмилтона, у которого 101 балл. Для Ферстаппена это вторая победа в сезоне. И лишь 12 – в карьере в Формуле-1.

Вторым финишировал Сайнс. Это первый подиум для испанского гонщика Ferrari. Третьим финишную линию пересек Норрис. Набранные очки позволили ему подняться на третье место в зачете пилотов.

На первое место в Кубке конструкторов вышел Red Bull. Ведь Серхио Перес финишировал четвертым, и "красные быки" заработали 37 очков, на один балл обойдя Mercedes.