Напередодні Ферстаппен показав лише другий час під час кваліфікації. Поул-позишн здобув пілот Ferrari Шарль Леклер. Але стартувати йому так і не вдалося.
Нагадаємо Календар Формули-1 зазнав чергових змін
Це вперше монегаск здобув поул на домашньому гран-прі. Але бодай стартувати Леклеру не вдалося. Ще під час кваліфікації він розбив свій автомобіль. Було побоювання, що не все гаразд з коробкою передач. Але у Ferrari вирішили не замінювати її (адже тоді гонщик би втратив п'ять позицій на старті та розпочинав би гонку лише шостим). Та після прогрівочного кола на гонці Леклер таки відправився в бокси – техніка таки була пошкоджена.
Тож перше місце на стартовій решітці було порожнім. На другому був Ферстаппен. Далі за ним розмістилися Валттері Боттас (Mercedes) та Карлос Сайнс (Ferrari), з третього рядка – Ландо Норріс (McLaren) та П'єр Гаслі (AlphaTauri). Льюїс Хемілтон стартував лише сьомим.
Сама гонка не відзначилася обгонами. Тож чи не єдина можливість для пілотів випередити суперника був піт-стоп. Саме тоді Хемілтон і втрати водну позицію, скотившись на сьоме місце. вдруге він відправився в бокси вже наприкінці гонки, щоб показати найкращий час кола. І це йому вдалося – 1:12.909 тепер новий рекорд гран-прі Монако.
Ще одним гонщиком, який зійшов у цій гонці, став Боттас. Коли він заїхав в бокси, то механіки не змогли зняти колесо. Виявилося, одна з гайок прикипіла, і впоратися з нею не вдалося.
Результати гран-прі Монако
- Ферстаппен, Red Bull
- Сайнс, Ferrari
- Норріс, McLaren
- Перес, Red Bull
- Феттель, Aston Martin
- Гаслі, AlphaTauri
- Хемілтон, Mercedes
- Стролл, Aston Martin
- Окон, Alpine
- Джовінацці, Alfa Romeo
- Райкконен, Alfa Romeo
- Ріккардо, McLaren
- Алонсо, Alpine
- Расселл, Williams
- Латіфі, Williams
- Цунода, AlphaTauri
- Мазепін, Haas
- Шумахер, Haas
Перемога Ферстаппена дозволила йому вийти на перше місце в заліку пілотів. Він набрав 105 очок. І обійшов Хемілтона, в якого 101 бал. Для Ферстаппена це друга перемога в сезоні. І лише 12 – в кар'єрі в Формулі-1.
Другим фінішував Сайнс. Це перший подіум для іспанського гонщика за Ferrari. Третім фінішну лінію перетнув Норріс. набрані очки дозволили йому піднятися на третє місце в заліку пілотів.
На перше місце в кубку конструкторів вийшов Red Bull. Адже Серхіо Перес фінішував четвертим, і "червоні бики" заробили 37 очок, на один бал обійшовши Mercedes.