Все же определились: сборную Польши официально возглавил победитель Евро

Сага с поисками главного тренера для сборной Польши наконец-то закончилась. Команду "красно-белых" возглавит именитый специалист.

Фернанду Сантуш официально стал главным тренером сборной Польши. Срок сотрудничества португальца с польской командой пока неизвестен.

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Фернанду Сантуш проведет свой первый официальный матч во главе сборной Польши уже 24 марта гостевым поединком против сборной Чехии в рамках отбора к Евро-2024. "Красные-белые" и чехи формируют квалификационный цветет вместе со сборными Молдовы, Албании и Фарерских островов. Отборочный цикл не должен стать проблемой в новом этапе карьеры португальца.

Достижения Сантуша как тренера