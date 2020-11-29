Ключовий опорник Фернандінью вже незабаром може покинути "Манчестер Сіті". Бразильця не влаштовує контракт, який пропонують англійці.

Як повідомляє видання Mirror, англійський гранд запропонував віковому бразильцю Фернандінью нову 1-річну угоду, але півзахисник не погоджується на такі фінансові умови.

Варто прочитати МЮ завдяки фантастичному камбеку вирвав перемогу у "Саутгемптона": відео

Доля ексгравця "гірників"

Якщо боси "МанСіті" не змінять пункти контракту, то колишній гравець "Шахтаря" змінить клуб. Фернандінью планує спробувати свої сили за океаном. Гравець поки не планує вішати бутси на цвях.

Він розглядає варіант повернення у Бразилію. Американський "Нью-Йорк Сіті" не проти підсилити свій склад досвідченим опорником.

Цього сезону півзахисник 8 разів виходив на поле у футболці "МанСіті" у всіх турнірах.