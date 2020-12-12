В воскресенье, 13 декабря, состоится UFC 256, где в главном карде Тони Фергюсон подерется с Чарльзом Оливейрой. Букмекеры оценили шансы бойцов на победу в этой схватке.

В клетку выйдут почти одинаковые по силе соперники. Больше мотивации будет у Тони Фергюсона. В последнем поединке он потерпел поражение от Джастина Гейджи. Американец прервал 12-матчевую победную серию соперника, пишет 24 канал.

Интересно Кто стал самым сложным соперником непобедимого Хабиба: ответ чемпиона

Его соперник в поединке, Чарльз Оливейра, провел бой в первом шоу UFC, которое происходило за закрытыми дверями. Он благодаря удушающему приему завершил бой в третьем раунде с Кевином Ли.

Если Хабиб Нурмагомедов, который заявлял, что нет никакой мотивации продолжать свои выступления, не вернется в клетку для 30-й победы, то вакантный титул скорее всего разыграют в реванше боя Конор МакГрегор – Дастин Порье. Победитель противостояния Фергюсон – Оливейра может стать претендентом номер один.

Бой Фергюсон – Оливейра состоится в воскресенье, 13 декабря.

Тони Фергюсон – Чарльз Оливейра: прогноз от Marathonbet

Букмекеры колеблются, кому отдать предпочтение в этой драке. На победу Фергюсона можно сделать ставку с коэффициентом 1,56. А вот на победу его соперника Оливейры чуточку больше – 2,46.

Ничья в этом поединке почти нереальная – аж 41,00. На победу нокаутом тоже минимальное преимущество отдают Тони – 2,35, а Чарльзу – 3,78.

Если во время боя ни одному из бойцов не удастся завершить поединок нокаутом, то победителя будут определять по очкам. На то, что судьи отдадут успех бразильскому спортсмену – 6,25. Американцу эксперты отдают – 3,96.

По мнению букмекеров, бой будет проходить все раунды – 3,98.