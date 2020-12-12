У неділю, 13 грудня, відбудеться UFC 256, де в головному карді Тоні Фергюсон поб'ється з Чарльзом Олівейрою. Букмекери оцінили шанси бійців на перемогу у цій сутичці.

У клітку вийдуть майже однакові за силою суперники. Більше мотивації буде у Тоні Фергюсона. В останньому поєдинку він зазнав поразки від Джастіна Гейджі. Американець перервав 12-матчеву переможну серію суперника, пише 24 канал.

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Його суперник у сутичці Чарльз Олівейра провів бій у першому шоу UFC, яке відбувалось за зачиненими дверима. Він завдяки задушливому прийому завершив бій у третьому раунді з Кевіном Лі.

Якщо Хабіб Нурмагомедов, який заявляв, що немає жодної мотивації продовжувати свої виступи, не повернеться у клітку для 30-ї перемоги, то вакантний титул швидше за все розіграють у реванші бою Конор МакГрегор – Дастін Пор'є. Переможець протистояння Фергюсон – Олівейра може стати претендентом номер один.

Бій Фергюсон – Олівейра відбудеться у неділю, 13 грудня.

Тоні Фергюсон – Чарльз Олівейра: прогноз від Marathonbet

Букмекери вагаються, кому віддати перевагу у цій бійці. На перемогу Фергюсона можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,56. А от на звитягу його суперника Олівейри трішки більший – 2,46.

Нічия у цьому поєдинку майже нереальна – аж 41,00. На перемогу нокаутом також мінімальну перевагу віддають Тоні – 2,35, а Чарльзу – 3,78.

Якщо під час бою жодному з бійців не вдасться завершити поєдинок нокаутом, то переможця визначатимуть за очками. На те, що судді віддадуть успіх бразильському спортсмену – 6,25. Американцю експерти віддають – 3,96.

На думку букмекерів, бій відбуватиметься всі раунди – 3,98.