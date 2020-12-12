Утром 13 декабря пройдет UFC 256, где в главном карде Тони Фергюсон подерется против Чарльза Оливейры. В Украине этот бой можно посмотреть онлайн.

Трансляция запланирована на 13 декабря по киевскому времени и начнется в 02:00. Поединки основного карда стартуют в 05:00, пишет 24 канал.

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Где смотреть Фергюсон – Оливейра

Смотреть онлайн Фергюсон-Оливейра 13 декабря можно будет в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass.

UFC 256 также можно посмотреть на онлайн-площадке Wink. Начало основного карда в 05:00 по киевскому времени.

Перед поединком

Тони Фергюсон сенсационно проиграл Джастину Гейджи в главном событии UFC 249 и прервал свою победную серию из тринадцати боев. Свое возвращение "Эль Кукуй" сделает в роли со-главного боя на UFC 256, где его будет ждать довольно опасный соперник по меркам легкого веса.

Чарльз Оливейра выиграл последние шесть боев в UFC и с нетерпением ждет схватки против Фергюсона, которая в случае победы подарит ему билет в гонку за чемпионский титул в легком весе.

Для британца этот бой по-своему особенный. Многие поклонники списали Фергюсона с главных ролей легкого веса после его поражения от Гейджи. "Эль Кукуй" в этот раз должен доказать всем, что он все еще хочет побеждать и ждет чемпионский титул. Фаворит на победу по версии букмекеров – Тони Фергюсон.