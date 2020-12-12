Вранці 13 грудня пройде UFC 256, де в головному карді Тоні Фергюсон поб'ється проти Чарльза Олівейри. В Україні цей бій можна переглянути онлайн.

Трансляція запланована на 13 грудня за київським часом і розпочнеться о 02:00. Поєдинки основного карда стартують о 05:00, пише 24 канал.

Дивіться також Хто переможе на UFC 256 – Тоні Фергюсон чи Чарльз Олівейра: прогноз букмекерів

Де дивитися Фергюсон – Олівейра

Дивитися онлайн Фергюсон – Олівейра 13 грудня можна буде в мобільному додатку промоушена, а також на каналі UFC Fight Pass.

UFC 256 також можна подивитися на онлайн-майданчику Wink. Початок основного карда о 05:00 за київським часом.

Перед поєдинком

Тоні Фергюсон сенсаційно програв Джастіну Гейджі в головній події UFC 249 і перервав свою переможну серію з тринадцяти боїв. Своє повернення "Ель Кукуй" зробить в ролі спів-головного бою на UFC 256, де його буде чекати досить небезпечний суперник по мірках легкої ваги.

Чарльз Олівейра виграв останні шість боїв в UFC і з нетерпінням чекає сутички проти Фергюсона, яка в разі перемоги подарує йому квиток в гонку за чемпіонський титул в легкій вазі.

Для британця цей бій по-своєму особливий. Багато шанувальників списали Фергюсона з головних ролей легкої ваги після його поразки від Гейджі. "Ель Кукуй" в цей раз повинен довести всім, що він все ще хоче перемагати і чекає чемпіонський титул. Фаворит на перемогу за версією букмекерів – Тоні Фергюсон.