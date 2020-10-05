4 октября "Ференцварош" Реброва встретился против "Академии Пушкаша" в матче 6-го тура чемпионата Венгрии. Команда украинского наставника минимально победила на своем поле.

Ференцварош – Академия Пушкаша 2:1

Голы: Исаэл, 43, 50 – Нуньес, 4

За "Ференцварош" с первых минут появились на поле украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, но результативными действиями украинские легионеры венгерского клуба так и не отличились, пишет 24 канал.

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Первыми счет в матче неожиданно открыли гости. Результативный удар активе Нуньеса уже на 4-й минуте. В течение почти всего первого тайма гости удачно защищали свои ворота от нашествия соперника. Но на 43-й минуте оборона "Академии Пушкаша" таки не удержала свои ворота "на замке" – 1:1. Первый гол в матче хозяев забил Исаэл.

Уже после перерыва команда Реброва вышла вперед в счете, все тот же активный Исаэл оформил дубль во встрече – 2:1.

Набрав 10 очков, "Ференцварош" занимает 2 место в таблице, уступая лишь "Фехервару" Петряка. Но у команды Реброва иесть один матч в резерве.

Добавим, что "Ференцварош" является одним из соперников "Динамо" на групповой стадии Лиги чемпионов.