4 жовтня "Ференцварош" Реброва зустрівся проти "Академії Пушкаша" у матчі 6-го туру чемпіонату Угорщини. Команда українського наставника мінімально перемогла на власному полі.

Ференцварош – Академія Пушкаша 2:1

Голи: Ісаел, 43, 50 – Нуньєс, 4

За "Ференцварош" із перших хвилин з'явились на полі українці Ігор Харатін та Олександр Зубков, але результативними діями українські легіонери угорського клубу так і не відзначились, пише 24 канал.

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Першими рахунок у матчі несподівано відкрили гості. Результативний удар у активі Нуньєса вже на 4-й хвилині. Протягом майже всього першого тайму гості вдало захищали власні ворота від навали суперника. Але на 43-й хвилині оборона "Акдемії Пушкаша" таки не втримала свої ворота "на замку" – 1:1. Перший гол у матчі за господарів забив Ісаел.

Вже по перерві команда Реброва вийшла вперед у рахунку, все той же активний Ісаел оформив дубль у зустрічі – 2:1.

Набравши 10 очок, "Ференцварош" посідає 2 місце у таблиці, поступаючись лише "Фехервару" Петряка. Але команда Реброва має один матч у резерві.

Додамо, що "Ференцварош" є одним із суперників “Динамо” на груповій стадії Ліги чемпіонів.