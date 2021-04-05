Ференцварош 4 апреля на выезде сыграл против Будафока в рамках 27 тура чемпионата Венгрии. Команда Сергея Реброва уничтожила соперника.

Победа команды Реброва

Игорь Харатин вышел в стартовом составе Ференцвароша и отыграл весь поединок. Первый тайм команды завершили вничью, хотя команда Сергея Реброва считалась фаворитом этого противостояния.

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Свой статус Ференцварош подтвердил во второй 45-минутке. Сначала гости вышли вперед в счете благодаря удачно реализованному пенальти. После чего начался настоящий погром Будафока, еще три гола влетели во владения хозяев.

В итоге – 0:4, уверенная победа Ференцвароша. Другой украинец Александр Зубков даже не попал в заявку на игру. Для Харатина этот матч стал 35-м в футболке венгров в этом сезоне. За это время Игорь забил 6 голов и отдал 3 ассиста.