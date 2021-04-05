Ференцварош 4 квітня на виїзді зіграв проти Будафок у рамках 27 туру чемпіонату Угорщини. Команда Сергія Реброва знищила суперника.

Перемога команди Реброва

Ігор Харатін вийшов у стартовому складі Ференцвароша та відіграв весь поєдинок. Перший тайм команди завершили внічию, хоча команда Сергія Реброва вважалась фаворитом цього протистояння.

Варте уваги Яремчук не забив пенальті – Гент програв ключовий матч Стандарду: відео

Свій статус Ференцварош підтвердив у другій 45-хвилинці. Спершу гості вийшли вперед у рахунку завдяки вдало реалізованому пенальті. Після чого почався справжній погром Будафока, ще три голи влетіли у володіння господарів.

У підсумку – 0:4 впевнена перемога Ференцвароша. Інший українець Олександр Зубков навіть не потрапив у заявку на гру. Для Харатіна цей матч став 35-м у футболці угорців у цьому сезоні. За цей час Ігор забив 6 голів та віддав 3 асисти.