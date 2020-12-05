Ференцварош переміг в чемпіонаті Угорщини перед грою з Динамо, українець Зубков забив гол: відео
Угорський Ференцварош переміг в матчі чемпіонату аутсайдера ДВТК та закріпив своє лідерство. Один з голів забив українець Олександр Зубков.
Зубков забив гол на 19-й хвилині, знову вивівши свою команду вперед. Він отримав розрізний пас у штрафний майданчик, та ефектно перекинув воротаря, пише 24 канал.
Сам матч закінчився перемогою Ференцвароша з рахунком 3:1.
Відео голу Зубкова
Окрім Зубкова, в старті Ференцвароша в цьому матчі вийшов ще один українець – Ігор Харатін.
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Вже у вівторок, 8 грудня, Ференцварош зіграє з Динамо в Києві матч ліги чемпіонів. Саме в цьому матчі і визначиться, яка з команд виступить в Лізі Європи.
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