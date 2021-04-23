Клуб з Будапешта провів переговори з "відомими тренерами з Італії, Німеччини та Росії".

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Ференцварош рано стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів, тому заміну Реброву потрібно шукати вже зараз, щоб новий тренер встиг підготувати команду до єврокубків.

Представники "Фраді" запевняють, що у Реброва є ще рік контракту з клубом, тому він не буде нікуди йти. Тим більше, що українець отримує не тільки дуже високу зарплату за місцевими мірками (1,5 млн євро за неофіційною інформацією), а й бонус за вихід в Лігу чемпіонів близько 1 мільярда форинтів (прим – 2,5 мільйона євро).

Проте, за інформацією джерела, у Реброва є досить багато привабливих пропозицій, в тому числі і такі, з якими Ференцварош просто не зможе конкурувати і змушений буде відпустити українського тренера. Саме тому угорський клуб вже думає про те, ким замінити Реброва.

Кар'єра Реброва у Ференцвароші

Колишній тренер Динамо очолив Ференцварош влітку 2018 року. За три сезони клуб під керівництвом Реброва тричі поспіль ставав чемпіоном Угорщини, а також грав у групі Ліги Європи 2019/2020 і Ліги чемпіонів 2020/2021.