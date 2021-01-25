Феноменальный Левандовски: поляк забил 500-й гол в карьере – видео
24 января Бавария на выезде уверенно победила Шальке (4:0) в 18-м туре Бундеслиги. В начале второго тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество мюнхенцев.
Это взятие ворот оказалось юбилейным 500-м для поляка за клуб и сборную. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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Из действующих игроков лишь трое добрались до этой отметки. Это Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона) и Златан Ибрагимович (Милан).
Видео юбилейного гола Левандовски
- В этом сезоне на счету 32-летнего поляка 23 гола в 17-ти матчах Бундеслиги.
- Бавария набрала 42 очка и укрепила лидерство в Бундеслиге. Мюнхенцы на семь очков опережают ближайшего преследователя – РБ Лейпциг. Шальке замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.
- 30 января Бавария дома примет Хоффенхайм, а Шальке на выезде сыграет против Вердера в рамках 19-го тура Бундеслиги.
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