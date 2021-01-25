24 января Бавария на выезде уверенно победила Шальке (4:0) в 18-м туре Бундеслиги. В начале второго тайма Роберт Левандовски удвоил преимущество мюнхенцев.

Это взятие ворот оказалось юбилейным 500-м для поляка за клуб и сборную. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Из действующих игроков лишь трое добрались до этой отметки. Это Криштиану Роналду (Ювентус), Лионель Месси (Барселона) и Златан Ибрагимович (Милан).

Robert Lewandowski hits another milestone: goals for club and country. #UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021

Видео юбилейного гола Левандовски