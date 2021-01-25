Феноменальний Левандовскі: поляк забив 500-й гол у кар'єрі – відео
24 січня Баварія на виїзді впевнено перемогла Шальке (4:0) в 18-му турі Бундесліги. На початку другого тайму Роберт Левандовскі подвоїв перевагу мюнхенців.
Це взяття воріт стало ювілейним 500-м для поляка за клуб і збірну. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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З діючих гравців лише троє дісталися до цієї позначки. Це Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона) і Златан Ібрагімович (Мілан).
Відео ювілейного голу Левандовскі
- У цьому сезоні на рахунку 32-річного поляка 23 голи в 17-ти матчах Бундесліги.
- Баварія набрала 42 очки і зміцнила лідерство в Бундеслізі. Мюнхенці на сім очок випереджають найближчого переслідувача – РБ Лейпциг. Шальке замикає турнірну таблицю чемпіонату Німеччини.
- 30 січня Баварія вдома прийматиме Хоффенхайм, а Шальке на виїзді зіграє проти Вердера в рамках 19-го туру Бундесліги.
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