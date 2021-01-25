24 січня Баварія на виїзді впевнено перемогла Шальке (4:0) в 18-му турі Бундесліги. На початку другого тайму Роберт Левандовскі подвоїв перевагу мюнхенців.

Це взяття воріт стало ювілейним 500-м для поляка за клуб і збірну. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Дивіться також Поміж ніг голкіперу: гравці Наполі забили найшвидший гол в історію клубу – відео

З діючих гравців лише троє дісталися до цієї позначки. Це Кріштіану Роналду (Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона) і Златан Ібрагімович (Мілан).

Robert Lewandowski hits another milestone: goals for club and country. #UCL pic.twitter.com/2U82k82y7l — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 24, 2021

Відео ювілейного голу Левандовскі