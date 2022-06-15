Маркевич: Не вижу ничего страшного в таком сопернике

Первым соперником Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпиона стал турецкий Фенербахче. Хотя мог оппонентом киевлян стать представитель Кипра АЭК (Ларнака).

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Мирон Маркевич не видит в этом жребии ничего страшного. Подопечные Мирчи Луческу могут пройти турок, являющихся вицечемпионами страны.

Подробности. Сезон-2021/2022 Фенербахче закончил вторым, уступив лишь Трабзонспору. Отставание к лидеру составило 8 очков.

Бывший наставник Днепра рассказал, что домашние трибуны будут преимуществом Фенербахче, но фанаты не выходят на футбольное поле. Маркевич-старший отметил, что в составе турецкой команды много опытных игроков.

Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как Фенербахче. Что АЭК, что Фенербахче – не особенная угроза. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой. Видел несколько раз матчи Фенербахче – много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше,

– сказал Мирон Маркевич.

Оба поединка состоятся в июле 2022 года. Первая встреча будет сыграна 19 – 20 июля, а ответный матч запланирован на 26 – 27 июля.

Скорее всего, Динамо будет принимать Фенербахче в Польше. Киевляне могут делить стадион с донецким Шахтером, который начнет свой путь в Лиге чемпионов по групповому раунду.