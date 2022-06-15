Маркевич: Не вижу ничего страшного в таком сопернике
Первым соперником Динамо во втором квалификационном раунде Лиги чемпиона стал турецкий Фенербахче. Хотя мог оппонентом киевлян стать представитель Кипра АЭК (Ларнака).
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Мирон Маркевич не видит в этом жребии ничего страшного. Подопечные Мирчи Луческу могут пройти турок, являющихся вицечемпионами страны.
Бывший наставник Днепра рассказал, что домашние трибуны будут преимуществом Фенербахче, но фанаты не выходят на футбольное поле. Маркевич-старший отметил, что в составе турецкой команды много опытных игроков.
Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как Фенербахче. Что АЭК, что Фенербахче – не особенная угроза. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой. Видел несколько раз матчи Фенербахче – много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше,
– сказал Мирон Маркевич.
Оба поединка состоятся в июле 2022 года. Первая встреча будет сыграна 19 – 20 июля, а ответный матч запланирован на 26 – 27 июля.
Скорее всего, Динамо будет принимать Фенербахче в Польше. Киевляне могут делить стадион с донецким Шахтером, который начнет свой путь в Лиге чемпионов по групповому раунду.