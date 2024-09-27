43-летний турецкий экс-игрок стал жертвой жестокого нападения после участия в спортивной программе. Бывший футболист получил пулевое ранение в лодыжку, об этом сообщает испанское издание Marca.

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Злоумышленники работали по плану

Экс-футболист Фенербахче и сборной Турции принял участие в спортивном шоу на местном телеканале "Sport Digitale". По его завершению Серхат Акин покидал студию, но на выходе его ждала ловушка.

После того, как Акин вышел на улице неизвестные сразу несколько раз выстрелили ему в лодыжку. На место происшествия сразу прибыла карета скорой помощи и госпитализировала бывшего футболиста.

Когда я выходил из студии, мне сразу стреляли в ноги, наше последнее слово – Фенербахче,

– написал Акин.

Турецкого экс-полузащитника уже перевели в стамбульскую больницу, где он будет проходить лечение. Бывший футболист, а ныне тренер Умраниеспора, Тунджай Санли сообщил, что с Серхатом Акином все хорошо.

Жесткое нападение на Серхата Акина / Скриншот из инстаграма экс-футболиста

Друг Акина заверил, что травма несерьезная и впоследствии его прооперируют. Сам футболист держится, несмотря на "низкий моральный дух" Серхата.

Правоохранители заявили, что следственные действия по делу нападения на Серхата Акина продолжаются. Информацию о преступниках и мотивы их действия не разглашают.

Отметим, что за время своей карьеры турецкого экс-футболиста отмечали за его сильный характер и хорошие игровые качества. Лучшие времена игры Серхата Акина пришлись на 2000-2005 годы, тогда он защищал цвета Фенербахче.