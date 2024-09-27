43-річний турецький ексгравець став жертвою жорстокого нападу після участі у спортивній програмі. Колишній футболіст отримав кульове поранення в щиколотку, про це повідомляє іспанське видання Marca.

Читайте також Футболісти збірної Росії отримали грамоту за співучасть у вбивстві українців

Зловмисники працювали за планом

Ексфутболіст Фенербахче та збірної Туреччини взяв участь у спортивному шоу на місцевому телеканалі "Sport Digitale". По його завершенню Серхат Акін покидав студію, але на виході його чекала пастка.

Після того, як Акін вийшов на вулиці невідомі одразу декілька разів вистрілили йому у щиколотку. На місце події одразу прибула карета швидкої допомоги та госпіталізувала колишнього футболіста.

Коли я виходив зі студії, мені одразу стріляли в ноги, наше останнє слово – Фенербахче,

– написав Акін.

Турецького експівзахисника вже перевели до стамбульської лікарні, де він проходитиме лікування. Колишній футболіст, а нині тренер Умранієспора, Тунджай Санлі повідомив, що з Серхатом Акіном все добре.

Жорсткий напад на Серхата Акіна / Скриншот з інстаграму ексфутболіста

Друг Акіна запевнив, що травма несерйозна та згодом його прооперують. Сам футболіст тримається, незважаючи на "низький моральний дух" Серхата.

Правоохоронці заявили, що слідчі дії у справі нападу на Серхата Акіна тривають. Інформацію про злочинців та мотиви їх дії не розголошують.

Зазначимо, що за час своєї кар'єри турецького ексфутболіста відзначали за його сильний характер та хороші ігрові якості. Найкращі часи гри Серхата Акіна припали на 2000-2005 роки, тоді він захищав кольори Фенербахче.