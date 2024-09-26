Кроме Соболева и Джикии, от министерства обороны вражеской страны получили также другие российские футболисты – Игорь Акинфеев и Станислав Магкеев. Спортсменов официально признали соучастниками убийств украинцев, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Зашквар от российских футболистов

Сообщают о том, что футболисты отправляли гуманитарную помощь различным подразделениям добровольческого корпуса МО РФ. Кроме этого они присылали различное имущество для выполнения боевых задач.

Отметим, что Соболев и Джикия действующие игроки сборной вражеской страны. Акинфеев сыграл в составе национальной команды – 110 матчей и стал вторым по количеству проведенных игр.

Напомним также, что сборную России и все футбольные клубы вражеской страны были отстранены от участия в европейских и международных соревнований. Причиной этого стало полномасштабное вторжение российской оккупационной армии в Украину.