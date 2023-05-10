Сезон 2022-2023 для Динамо выходит крайне провальным. Киевляне позорно вылетели из Лиги Европы и уходят только четвертыми в чемпионате Украины, отставая от лидера на 10 очков.

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Это вызывает недовольство у фанатов от работы Мирчи Луческу. Различные СМИ и слухи сообщают о возможной смене тренера в Динамо летом.

Тем не менее, на Мистера есть спрос в других странах. Ранее сообщалось о интерес Ниццы к Луческу. Также Мирчу хотят видеть в Турции, а именно – в Фенербахче. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Фенербахче ждет Мирчу

Президент "канарок" Али Йылдырым Коч видит в тренере Динамо замену для Жорже Жезуша. Более того, летом руководитель должен назначить спортивным директором команды местную легенду Волкана Демиреля. Именно ему будет принадлежать инициатива по приглашению Луческу.

Напомним, что контракт румына с "Динамо" действует до лета 2024 года. Впрочем, уже давно ходят слухи, что стороны разойдутся в конце сезона. В последних матчах командой руководит Александр Шовковский, поскольку Мистер перенес операцию на колене.

Луческу уже становился чемпионом Турции

Фенербахче существенно усилился прошлым летом, но пока не является фаворитом в борьбе за чемпионство. За семь туров до финиша лидирует Галатасарай, на 5 баллов опережающий как "канарок", так и Бешикташ.

К слову, ранее Луческу уже работал в Турции и даже возглавлял принципиальных соперников Фенербахче. С 2000 по 2002 годы Мирча тренировал Галатасарай, а с 2002 по 2004 год возглавлял Бешикташ.

С каждой из команд румын становился чемпионом Турции, а с первыми еще и торжествовал в Суперкубке УЕФА. Также в 2017-2019 годах коуч работал в национальной сборной страны, но провалился, выиграв всего 4 из 17 матчей.