Реванш начинается: Фенербахче выигрывает первый тайм у Динамо – видео гола

Стамбульская команда имела преимущество в первом тайме и реализовала его. Гол после углового забил Густаво Энрике.

Динамо проводит первый матч в Лиге Европы 2022-2023. Соперником команды Мирчи Луческу является турецкий Фенербахче, пишет 24 канал.

Следите с нами Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В первом тайме инициатива была на стороне стамбульцев, и они своего добились. На 35 минуте после подачи Росси с углового Густаво Энрике пробил головой мимо Бущана.

Видео гола Густаво Энрике:

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом Фенербахче. Напомним, что Динамо и Фенербахче уже встречались в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. После нулевой ничьей киевляне смогли обыграть стамбульцев на их поле (2:1).