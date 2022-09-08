Динамо проводить перший матч у Лізі Європи 2022-2023. Суперником команди Мірчі Луческу є турецький Фенербахче, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У першому таймі ініціатива була на боці стамбульців і вони свого домоглись. На 35 хвилині після подачі Россі з кутового Густаво Енріке пробив головою повз Бущана.

Відео голу Густаво Енріке:

На перерву команди пішли з мінімальною перевагою Фенербахче. Нагадаємо, що Динамо та Фенербахче вже зустрічались цього сезону у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після нульової нічиї кияни змогли обіграти стамбульців на їх полі (2:1).