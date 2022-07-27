Будет совсем другая игра, – Луческу о ответном матче Динамо против Фенербахче в Лиге чемпионов

Киевское Динамо 27 июля сыграю ответный матч квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед поединком.

Луческу: До этих матчей мы не играли на официальном уровне восемь месяцев

Румынский наставник Динамо назвал целый ряд отличий между его подопечными и игроками Фенербахче. В этом списке "Мистер" назвал главную причину – войну в Украине. Из-за боевых действий в нашей стране киевляне вынуждены путешествовать по Европе ради проведения матчей под подготовку к ним.

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Зато игроки турецкого клуба проведут ответный матч против Динамо на собственном поле и при поддержке родных болельщиков. Также из-за военных действий киевский клуб не может качественно усилить свой состав, а наоборот теряет тех, кто был в команде до полномасштабной войны.

Однако даже этот ряд проблем и отличий не останавливает Динамо выйти на футбольное поле и показать лучшую свою игру в ответном матче в Стамбуле. Луческу уверен, что в ответном матче будет совсем другая игра.

После прошедшего матча главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш отметил грубую игру Динамо. Луческу назвал эти слова ложными, ведь обе команды действовали честно.

У нас было много возможностей забить. Напомню, что до этих матчей мы не играли на официальном уровне восемь месяцев. Мы начали прошлый матч с Фенербахче, зная, что это очень хорошая команда, которую усилили качественные новички. Поэтому мы относились очень осторожно к происходящему на поле, ведь до конца не знали наши возможности. Игра у Лодзи получилась хорошей и справедливой. Ваша команда больше контролировала мяч, а у нас было гораздо больше возможностей забить в контратаках,

– сказал тренер Динамо.

"Непросто делать то же, что другие европейские клубы"

Первый матч Динамо – Фенербахче закончился нулевой мировой (0:0).

Луческу заверил, что команды выйдет на футбольное поле и будет сражаться до последнего за право остаться в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023. "Мистер" отметил, что состав его команды состоит на 95% украинских футболистов. Луческу прогнозирует, что в следующем матче команды покажут более-менее ровную игру.

"Динамо не только не играло официальные матчи в течение восьми месяцев – в нашей команде собраны только украинские футболисты, кроме двух – Кендзеры и Вербича. Почти все остальные – воспитанники клубной академии. Так что непросто делать то же, что другие европейские клубы, ведь большим командам нужно осуществлять хорошие трансферы. Такая возможность была у Фенербахче, и команда пополнилась очень искусными футболистами для турецкого чемпионата - быстрыми и с хорошим дриблингом. У нас же есть хорошая организация игры", – рассказал Луческу.

У них было много возможностей забить в первом матче – только одна у Кина. Они доминировали, но у наших ворот больше ничего не создали. Думаю, предстоящая игра тоже будет более-менее ровной, и все решится на поле,

– добавил наставник "бело-синих".

Ответил главный тренер Динамо и на вопрос о карьере во главе турецких клубов и сборной Турции.

"Моя футбольная жизнь состоит из опыта и воспоминаний. У меня остались замечательные воспоминания от пребывания в Турции во время работы с Бешикташем, Галатасараем и сборной Турции. Я люблю эту страну, город Стамбул, уважаю всех болельщиков, потому что они удивительны. Испытываю приятные чувства каждого когда приезжаю в Стамбул, куда бы я ни пошел - на улицах города, в магазинах, на стадионах - везде. Это очень важная часть моей футбольной жизни", – ответил "Мистер".

Луческу работал с турецкой сборной как раз перед приходом в тренерское кресло Динамо – с августа 2017-го по февраль 2019-го.

Ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени.

Победитель этой встречи сыграет в следующем раунде ЛЧ против австрийского Штурма.