Луческу: До цих матчів ми не грали на офіційному рівні вісім місяців

Румунський наставник Динамо назвав цілий ряд відмінностей між його підопічними та гравцям Фенербахче. У цьому списку "Містер" назвав головну причину – війну в Україні. Через бойові дії у нашій країні кияни змушені мандрувати Європою заради проведення матчів під підготовки до них.

До теми Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Натомість гравці турецького клубу проведуть матч-відповідь проти Динамо на власному полі та за підтримки рідних уболівальників. Також через воєнні дії київський клуб не може якісно підсилити свій склад, а навпаки втрачає тих, хто був у команді до повномасштабної війни.

Однак навіть цей ряд проблем та відмінностей не зупиняє Динамо вийти на футбольне поле та показати найкращу свою гру у матчі-відповіді у Стамбулі. Луческу впевнений, що у матчі-відповіді буде зовсім інша гра.

Після минулого матчу головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш відзначив грубу гру Динамо. Луческу назвав ці слова неправдивими, адже обидві команди діяли чесно.

У нас було багато можливостей, щоб забити. Нагадаю, що до цих матчів ми не грали на офіційному рівні вісім місяців. Ми розпочали минулий матч із Фенербахче, знаючи, що це дуже хороша команда, яку підсилили якісні новачки. Тому ми ставилися дуже обережно до подій на полі, адже до кінця не знали наші можливості. Гра у Лодзі вийшла хорошою та справедливою. Ваша команда більше контролювала м’яч, а у нас було набагато більше можливостей забити у контратаках,

– сказав тренер Динамо.

Нагадаємо! Перший матч Динамо – Фенербахче закінчився нульовою мировою (0:0).

"Непросто робити те саме, що інші європейські клуби"

Луческу запевнив, що команди вийде на футбольне поле та буде битись до останнього за право залишитись у Лізі чемпіонів у сезоні-2022/2023. "Містер" зауважив, що склад його команди складається на 95% із українських футболістів. Луческу прогнозує, що у наступному матчі команди покажуть більш-менш рівну гру.

"Динамо не лише не грало офіційні матчі протягом восьми місяців – у нашій команді зібрані лише українські футболісти, крім двох – Кендзьори та Вербича. Майже всі інші – вихованці клубної академії. Тож непросто робити те саме, що інші європейські клуби, адже великим командам потрібно здійснювати хороші трансфери. Така можливість була у Фенербахче, і команда поповнилася дуже майстерними футболістами для турецького чемпіонату – швидкими та з хорошим дриблінгом. У нас же є хороша організація гри", – розповів Луческу.

У них було багато можливостей забити у першому матчі – лише одна у Кіна. Вони домінували, але біля наших воріт більше нічого не створили. Думаю, майбутня гра теж буде більш-менш рівною, і усе вирішиться на полі,

– додав наставник "біло-синіх".

Відповів головний тренер Динамо й на запитання про кар'єру на чолі турецьких клубів та збірної Туреччини.

"Моє футбольне життя складається з досвіду та спогадів. У мене залишилися чудові спогади від перебування у Туреччині під час роботи з Бешикташем, Галатасараєм та збірною Туреччини. Я люблю цю країну, місто Стамбул, поважаю усіх уболівальників, бо вони надзвичайні. Переживаю приємні почуття кожного разу, коли приїжджаю до Стамбулу, куди б я не пішов – на вулицях міста, у магазинах, на стадіонах – скрізь. Це дуже важлива частина мого футбольного життя", – відповів "Містер".

Луческу працював із турецькою збірною якраз перед приходом у тренерське крісло Динамо – із серпня 2017-го по лютий 2019-го.

Зверніть увагу! Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 за київським часом.

Переможець цієї зустрічі зіграє у наступному раунді ЛЧ проти австрійського Штурма.